Для эвакуации граждан Азербайджана, покинувших Украину, запланированы два чартерных рейса – МИД

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление об эвакуации граждан Азербайджана, выехавших из Украины в соседние страны.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, для эвакуации граждан Азербайджана, выехавших из Украины в связи с ситуацией в этой стране в соседние государства, Азербайджанское государство планирует организовать два чартерных рейса 28 февраля текущего года.

Первым из чартерных рейсов, который будет выполняться с территории Румынии турецкой компание Tailwind, планируется доставить в страну 168 граждан, вторым рейсом, который будет осуществлен Азербайджанскими Авиалиниями, - 174 гражданина Азербайджана.