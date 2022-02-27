Для эвакуации граждан Азербайджана, покинувших Украину, запланированы два чартерных рейса – МИД
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление об эвакуации граждан Азербайджана, выехавших из Украины в соседние страны.
Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, для эвакуации граждан Азербайджана, выехавших из Украины в связи с ситуацией в этой стране в соседние государства, Азербайджанское государство планирует организовать два чартерных рейса 28 февраля текущего года.
Первым из чартерных рейсов, который будет выполняться с территории Румынии турецкой компание Tailwind, планируется доставить в страну 168 граждан, вторым рейсом, который будет осуществлен Азербайджанскими Авиалиниями, - 174 гражданина Азербайджана.
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