Азербайджанцы эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на границу с Польшей - консульство

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на границу с Польшей.

Об этом сообщили Trend в почетном консульстве Азербайджана в Харькове.

В сообщении отмечается, что почетное консульство Азербайджана в Харькове продолжает работать в штатном режиме.

«Сотрудники консульства продолжают определять местонахождение и регистрировать наших соотечественников в Харьковской области Украины. За прошедшие сутки были зарегистрированы и проинструктированы по вопросам безопасности более 300 наших соотечественников.

В то же время 30 наших соотечественников были эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на украинско-польскую границу. Налажен канал связи почетного консульства с оперативным штабом Харьковского областного управления, процесс эвакуации наших соотечественников будет продолжен в зависимости от ситуации. Руководство МИД, МЧС и Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой постоянно следит за этим процессом. Ситуация в Харьковской области Украины остается напряженной. Поэтому призываем наших соотечественников не покидать места их пребывания.

Сотрудники почетного консульства оперативно расследуют обращения наших соотечественников в Харьковской области и поддерживают с ними постоянную связь», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)