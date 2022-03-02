МИД Азербайджана о четвертом чартерном рейсе для эвакуации соотечественников из Украины

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью будет организован четвертый чартерный рейс для эвакуации граждан Азербайджана из Украины.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, четвертым чартерным рейсом на родину будут доставлены более 170 граждан Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)