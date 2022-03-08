Азербайджанские дипломаты покинули Киев
БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине, в том числе в Киеве, азербайджанские дипломаты переехали из украинской столицы во Львов.
Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
В сообщении отмечается, что азербайджанские дипломаты, которые будут временно работать во Львове, продолжат свою деятельность по рассмотрению обращений соотечественников в Украине, в том числе по вопросу эвакуации.
С посольством Азербайджана можно связаться по следующим горячим линиям:
+380 73 505 00 00;
+380 99 408 99 43.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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