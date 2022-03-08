Азербайджанские дипломаты покинули Киев

БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине, в том числе в Киеве, азербайджанские дипломаты переехали из украинской столицы во Львов.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что азербайджанские дипломаты, которые будут временно работать во Львове, продолжат свою деятельность по рассмотрению обращений соотечественников в Украине, в том числе по вопросу эвакуации.

С посольством Азербайджана можно связаться по следующим горячим линиям:

+380 73 505 00 00;

+380 99 408 99 43.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)