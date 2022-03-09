Азербайджан ратифицировал соглашение с Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения «Об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания».

Согласно документу, утверждено соглашение «Об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Испания», подписанное 14 декабря 2021 года в Мадриде.