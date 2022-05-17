Участие Президента Ильхама Алиева в открытии аэропорта Ризе-Артвин - шаг в поддержку развития Турции - турецкий исследователь

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин - шаг в поддержку развития Турции.

Об этом сказал Trend во вторник исследователь Центра глобального управления Шанхайского университета Селимхан Ениаджун.

По его словам, открытие аэропорта Ризе-Артвин является очень важным для экономического, торгового развития, в особенности Восточного-Черноморского региона.

"Открытие этого аэропорта совместно с Президентом Азербайджана также является особым политическим месседжем в контексте как Восточного-Черноморского, так и Южнокавказского регионов", - сказал Селимхан Ениаджун.

По его словам, с подписанием Шушинской декларации турецко-азербайджанские отношения еще более укрепились в политической, экономической, культурной сферах.

"Открытие аэропорта Ризе-Артвин важно для этого региона также с точки зрения туристического потенциала, экономики. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии открытия аэропорта является шагом в поддержку развития Турции", - сказал Селимхан Ениаджун.

Отметим, что 14 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в братскую страну. Главы государств приняли участие в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин.

Аэропорт Ризе-Артвин, фундамент которого был заложен 3 апреля 2017 года, является вторым после аэропорта Орду-Гиресун в Турции и пятым в мире, построенным на морской насыпи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)