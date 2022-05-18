Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором ИСЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Малики.

Как сообщили Trend в МИД, министр Джейхун Байрамов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО.

Отметив встречу, состоявшуюся в рамках визита гендиректора в Азербайджан в прошлом году, министр подчеркнул, что ИСЕСКО находится в числе первых международных организаций, посетивших освобожденные территории Азербайджана. Джейхун Байрамов отметил большое внимание, уделяемое правительством Азербайджана сохранению исторических, культурных, религиозных памятников на территории страны, а также обратил внимание собеседника на факт целенаправленного уничтожения оккупантами историко-культурного наследия азербайджанского народа. Он рассказал о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, в том числе о мероприятиях по первичной инвентаризации и охране исторических, религиозных и культурных памятников. Министр также выразил признательность за постоянную поддержку Организацией исламского сотрудничества основанной на международном праве справедливой позиции Азербайджана.

Салим бин Мухаммед аль-Малики подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает деятельность ИСЕСКО и высоко оценил вклад страны в работу организации. Отметив, что в рамках текущего визита он примет участие в конференции в Шуше, гендиректор также сказал, что в ближайшие дни специальная миссия ИСЕСКО посетит освобожденные территории Азербайджана. Салим бин Мухаммед аль-Малики отметил, что в рамках текущего визита будет подписан соответствующий документ в связи с открытием регионального офиса организации в Азербайджане.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном, в том числе о реализации различных программ с участием молодежи, сотрудничестве в сфере образования, а также осуществлении регистрации историко-культурных памятников и по другим вопросам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)