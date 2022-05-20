В культурной столице Азербайджана состоится международная конференция на тему "Экономика культуры: Импульсы развития из города Шуша"

БАКУ /Trend/ - 18-19 сентября при совместной организации специального представительства Президента Азербайджана по городу Шуша, министерства экономики, министерства культуры Азербайджана, Университета ADA, Фонда возрождения Карабаха и Института экономики Академии наук Азербайджана в культурной столице страны - городе Шуша состоится международная научно-практическая конференция на тему "Экономика культуры: Импульсы развития из города Шуша".

Как сообщили Trend в пятницу в оргкомитете, на конференции будут заслушаны доклады по следующим направлениям:

- создание новой экономики и развитие сфер культуры в Карабахе;

- формирование креативной экономики в городе Шуша.

Авторы выбранных оргкомитетом докладов из числа представленных получат отдельное приглашение на конференцию. Доклады должны быть представлены в электронной форме на азербайджанском (турецком), русском или английском языках и составлены в соответствии со следующими требованиями:

- в формате Microsoft Word (А4), шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, межстрочный интервал - 1,15; расстояние от края: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см.

- объем доклада - 15 000-20 000 знаков;

- название доклада - шрифтом 12, прописными буквами, выделено жирным шрифтом;

- фамилия, имя, отчество автора (авторов) (полностью) шрифтом 12;

- ученая степень, ученое звание автора (авторов), название учреждения, где он (они) работает или учится (для докторантов и диссертантов), электронный адрес, контактный номер - шрифтом 11, с новой строки;

- заключение - шрифтом 11, максимум 1 000 знаков.

Структура текста доклада рекомендуется следующая:

- постановка проблемы

- анализ и оценка

- заключение

- список литературы (в алфавитном порядке) шрифтом 11.

Доклады в электронном виде должны быть отправлены до 18 августа 2022 года на адрес электронной почты ([email protected]) ответственного секретаря оргкомитета Р.Сабир.

(Перевод: Нубар Кулузаде)