США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией - Джозеф Байден

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента США Джозефа Байдена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

«В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республикой. Наше сотрудничество за минувшие 30 лет в области диверсификации энергетических источников и международной безопасности в важный момент истории приносит свои плоды, Азербайджан играет значимую роль в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового рынков. Поддержка Азербайджаном суверенитета Украины, а также оказываемая им помощь Украине в гуманитарной и энергетической сферах являются важным посылом. Мы также одобряем Ваш значительный вклад в глобальную борьбу с терроризмом.

Сейчас наступило время надежды на важную возможность для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией и налаживанию Азербайджаном экономических, транспортных связей и связей между людьми, что приведет к процветанию Кавказского и Транскаспийского региона. Мы призываем Азербайджан предпринять целенаправленные шаги в области демократического управления и реформ, защищающих права и фундаментальные свободы всех азербайджанцев»,- говорится в письме.

