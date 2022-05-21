Состоялась встреча Рабочей группы по реализации коммуникационной стратегии минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча Рабочей группы, созданной для реализации коммуникационной стратегии министерства обороны Азербайджана, утвержденной соответствующей директивой главы ведомства, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На заседании ответственные должностные лица различных видов войск, организаций и учреждений министерства обороны, а также члены Рабочей группы обсудили работу, проводимую в направлении совершенствования коммуникационной стратегии министерства.

Отмечалось, что оперативное информирование о проводимых под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева реформах, достигнутых успехах и применяемых новшествах в азербайджанской армии, создав необходимый информационный фон, обеспечит просвещение общественности, а также укрепление единства государства, армии и народа.

На встрече были представлены брифинги по вопросам сбора и изучения опыта, методов анализа, оценки и другим темам, состоялся обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях деятельности министерства в сфере коммуникаций, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)