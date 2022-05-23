На встрече в Брюсселе было подтверждено, что объявленные Азербайджаном пять принципов являются единственным форматом переговоров - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Итоги встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе следует расценивать как очередной успех и значительный прогресс в мирном процессе. На встрече было подтверждено, что объявленные Азербайджаном пять принципов являются единственным форматом переговоров.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он отметил, что в результате трехсторонних переговоров, продолжавшихся более пяти часов, были достигнуты договоренности по ряду направлений.

"Прежде всего, следует особо подчеркнуть, что на встрече не использовалось выражение "Нагорный Карабах", и вопрос статуса не стоял на повестке дня. Очевидно, что переговоры прошли в формате, отвечающем национальным интересам Азербайджана, и, наше государство, как всегда, заняло на них решительную позицию. Как неоднократно подчеркивал Президент Азербайджана, нет территории под названием Нагорный Карабах, а есть Карабах. После исторической победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан создал новые реалии в регионе, и все это принимают", - сказал Керимли.

Что касается обсуждавшейся на встрече безопасности карабахских армян, то политический эксперт подчеркнул, что Азербайджан уже неоднократно заявлял о своей позиции по этому поводу. Армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана, и наше государство гарантирует их безопасность.

"На переговорах также обсуждались разминирование освобожденных территорий и судьбы пропавших без вести, что является очень важным вопросом. Потому что минирование наших территорий Арменией во время их оккупации представляет большую угрозу для региона. Следует учитывать, что разминирование - довольно сложный и длительный процесс. Азербайджан в последнее время быстро очищает земли от мин в этих сложных условиях. Судьбы сотен наших граждан, попавших в плен или пропавших без вести в годы первой Карабахской войны - это также приоритетный вопрос, и Армения должна выполнять свои обязательства в этом направлении.

Одним из ключевых пунктов переговоров, безусловно, является демаркация границы между Азербайджаном и Арменией. Трехсторонняя встреча также оказалась результативной и по этому вопросу. Так, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время первого совместного заседания пограничных комиссий на азербайджано-армянской границе. Комиссии будут заниматься вопросами делимитации границы. Кроме того, достигнута договоренность о продолжении работы по открытию коммуникаций, в том числе по реализации Зангезурского коридора, регулированию международных перевозок и другим вопросам. Достижение договоренности о пограничном управлении, безопасности, земельных сборах, а также о таможенных принципах в контексте международных перевозок также является еще одним успехом. По итогам брюссельской встречи можно сделать вывод, что обсуждение будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, регулирующего межгосударственные отношения, будет перспективным", - добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)