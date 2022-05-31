Разрушение Арменией азербайджанских городов было попыткой стереть все следы азербайджанской культуры - глава газеты Lagazetteaz.fr Жан-Мишель Брюн (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Разрушение Арменией азербайджанских городов в период оккупации было попыткой стереть все следы азербайджанской культуры.

Об этом в интервью Trend сказал Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты Lagazetteaz.fr, учрежденной АМИ Trend во Франции.

В качестве основного впечатления после посещения города Шуша и других мест в Карабахе Брюн отметил степень разрушения данных территорий.

«Мы собственными глазами увидели, что все эти места были разрушены во время армянской оккупации, и данный факт огорчает. Шуша является культурной столицей Азербайджана, так же, как Рим - культурная столица Италии или Париж - Франции, и очень грустно видеть, что все эти достопримечательные места, памятники, музеи, эти очаги культуры полностью разрушены. Такой масштаб разрушений означает, что армяне хотели стереть все следы азербайджанской культуры. Потому что, если они оставят азербайджанское наследие на этих землях, то не смогут делать вид, что эта земля принадлежит им, и поэтому они разрушали, уничтожали память об этом, следы азербайджанской культуры», — сказал он.

Брюн отметил, что культура Кавказа, и Азербайджана в частности, очень важна для Европы.

«Одной из основных составляющих французской идентичности являются век и философия Просвещения. Мы всегда ссылаемся на этот период французской истории, однако философия Просвещения существовала еще за пять веков до эпохи французского Просвещения и связана с именем Низами Гянджеви», - сказал он.

По мнению Брюна, это очень хороший пример связи европейской и азербайджанской культуры.

Он также коснулся точки зрения Низами Гянджеви касательно роли женщины в обществе и важности сохранения природы.

«Низами Гянджеви подчеркивал важность роли женщины в обществе. Он также отмечал важность сохранения природы, так называемой устойчивости, актуальной на данный момент. Мышление Низами Гянджеви намного опережало его время», - сказал он.

Брюн отметил, что на французскую философию оказали большое влияние три великих философа: Фарид ад-дин Аттар и Омар Хайям из Персии и Низами Гянджеви из Азербайджана.

«Часть наших собственных корней в контексте философии проистекает отсюда, из этого региона. Очень важно воссоединить эти философии», — сказал он.

Комментируя деятельность армянской диаспоры во Франции, Брюн отметил, что армянская диаспора располагает большим финансированием и поэтому в информационную пропаганду вкладываются миллионы.

«Мы, газета Lagazetteaz.fr, со своей стороны, прилагаем все возможные усилия в своей деятельности, однако, считаю, есть пути сделать нашу работу еще более эффективной. Мы должны снимать больше документальных фильмов, выпускать книги. Сейчас я пишу книгу о Шуше, которая должна быть издана до ноября, но на этом ограничиваться нельзя», - сказал он.

Брюн также указал на искажение первопричин карабахского конфликта во французском обществе в период проходивших во Франции президентских выборов и выразил мнение, что никакой искусственно созданный имидж страны не продержится долго.

«Всегда наступает момент, когда правда становится очевидной. Недавно у нас во Франции были выборы, и правые партии использовали тему карабахского конфликта в своих политических целях. Они пытались преподнести конфликт с той точки зрения, что армяне - христиане, а азербайджанцы - мусульмане. Они также хотели заставить французов поверить в существование конфликта между мусульманами и христианами во Франции, что тоже нелепо», — сказал он.

Однако, заключил Брюн, спустя некоторое время после выборов об армянской диаспоре вновь забудут.