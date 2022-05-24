Создание Итало-азербайджанского университета является очередным этапом развития отношений двух стран - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Создание Итало-азербайджанского университета является очередным этапом в развитии отношений между двумя странами.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник ректор Университета ADА Хафиз Пашаев на выставке Italian Design Day в вузе, посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития.

"Хочу сказать, что я вложил свою душу в дизайн Университета ADA. Итало-азербайджанский университет, который будет создан в сотрудничестве с нами, имеет большое значение для развития отношений между Азербайджаном и Италией", - сказал Хафиз Пашаев.

Он отметил, что Университет ADA уже сотрудничает с пятью итальянскими университетами.

"Надеюсь, что Университет ADA, наши совместные усилия и сегодняшние обсуждения внесут вклад в плодотворное сотрудничество между двумя странами", - сказал Хафиз Пашаев.

Напомним, что 2 апреля состоялось подписание документа о строительстве Итало-азербайджанского университета и церемония закладки фундамента здания этого вуза.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр образования Эмин Амруллаев и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.