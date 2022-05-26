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Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)

Политика Материалы 26 мая 2022 18:30
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Самолёты и вертолёты Военно-воздушных сил Азербайджана совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» в Баку.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана, показательный полёт азербайджанских военных лётчиков, совершивших сложные пилотажные маневры на самолёте «МиГ-29», вызвал восторг зрителей.

Отметим, что в рамках фестиваля в павильоне, отведенном для министерства обороны, наряду с современным военно-техническим и другим оборудованием, находящимся в распоряжении ВВС, будет представлено также современное военно-техническое и другое оборудование, находящееся в распоряжении Сухопутных войск, а также частей и подразделений инженеров и связистов.

Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)
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