Азербайджанские военные лётчики совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Самолёты и вертолёты Военно-воздушных сил Азербайджана совершили первые полёты на фестивале «TEKNOFEST Azerbaijan» в Баку.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана, показательный полёт азербайджанских военных лётчиков, совершивших сложные пилотажные маневры на самолёте «МиГ-29», вызвал восторг зрителей.

Отметим, что в рамках фестиваля в павильоне, отведенном для министерства обороны, наряду с современным военно-техническим и другим оборудованием, находящимся в распоряжении ВВС, будет представлено также современное военно-техническое и другое оборудование, находящееся в распоряжении Сухопутных войск, а также частей и подразделений инженеров и связистов.