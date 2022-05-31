Кяльбаджар может стать центром развития горного туризма - посол Украины (ФОТО)

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Кяльбаджар может стать центром развития горного туризма.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в ходе визита представителей дипломатического корпуса в Кяльбаджарский район.

По его словам, красоты Карабаха долгое время были скрыты от людских взоров.

«Я впервые на этой земле, и я в восторге», - сказал Каневский.

Напомнив о ведущихся в Агдаме восстановительных работах, свидетелем которых он стал в прошлом году, дипломат отметил, что в Кяльбаджаре также существуют перспективы для успешного развития.

Кроме того, Каневский предложил наладить в перспективе сотрудничество между регионами Азербайджана и Украины для развития сферы культуры и туризма.