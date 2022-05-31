Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной ассамблеи Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 мая в рамках официального визита в Болгарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Болгарии Николой Минчевым.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, Никола Минчев, поприветствовав главу МИД Азербайджана, отметил, что этот визит внесет вклад в развитие отношений между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что в рамках второй встречи Стратегического диалога между двумя странами состоялся полезный обмен мнениями. Он вручил председателю Национальной ассамблеи Болгарии поздравительное письмо председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Никола Минчев выразил благодарность и передал свои поздравления.

На встрече было подчеркнуто, что между двумя странами имеются перспективы сотрудничества в областях энергетики, экономики, образования, культуры и туризма.

Глава МИД Азербайджана поблагодарил болгарскую сторону за принятие в Национальной ассамблее страны декларации в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Министр подробно проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)