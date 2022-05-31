Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной ассамблеи Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 мая в рамках официального визита в Болгарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Болгарии Николой Минчевым.
Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, Никола Минчев, поприветствовав главу МИД Азербайджана, отметил, что этот визит внесет вклад в развитие отношений между двумя странами.
Министр Джейхун Байрамов сказал, что в рамках второй встречи Стратегического диалога между двумя странами состоялся полезный обмен мнениями. Он вручил председателю Национальной ассамблеи Болгарии поздравительное письмо председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Никола Минчев выразил благодарность и передал свои поздравления.
На встрече было подчеркнуто, что между двумя странами имеются перспективы сотрудничества в областях энергетики, экономики, образования, культуры и туризма.
Глава МИД Азербайджана поблагодарил болгарскую сторону за принятие в Национальной ассамблее страны декларации в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Министр подробно проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Перевод: Нубар Кулузаде)