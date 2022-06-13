ООН открыта к сотрудничеству с молодежью в рамках Движения неприсоединения - председатель Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - ООН открыта к сотрудничеству с молодежью в рамках Движения неприсоединения.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в ходе интерактивной дискуссии с членами молодежной сети Движения неприсоединения в Университете АDА.

«ООН всегда открыта к сотрудничеству с молодежью в рамках Движения неприсоединения. Мы готовы выслушать ее предложения и поддержать во всех начинаниях», - сказал Абдулла Шахид.

По его словам, на молодежь ложится особая ответственность в решении глобальных проблем в таких сферах, как климатические изменения, гендерное равенство.

«Учрежденная мной программа «Hope Fellowship» предназначена для поддержки молодых дипломатов и активистов. Очень важно говорить о глобальных проблемах, и голоса молодежи должны быть слышны», - добавил он.