До 1993 года Азербайджан находился перед угрозами по всем направлениям - Рамиль Усубов

БАКУ /Trend/ - До 1993 года Азербайджан находился перед угрозами по всем направлениям. День национального спасения символизирует начало перехода от хаоса, бесчинств к стабильности, от политического и экономического кризиса к развитию, подлинной независимости, к которым привел Азербайджан великий лидер Гейдар Алиев.

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он отметил, что логическим продолжением спасительной миссии великого лидера является великая победа, достигнутая благодаря Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

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