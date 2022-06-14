У Армении нет другого выхода, кроме отказа от необоснованных претензий - Рамиль Усубов

БАКУ /Trend/ - У Армении, искусственно препятствующей подписанию мирного договора, нет другого выхода, кроме отказа от необоснованных претензий и начала регионального сотрудничества.

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он отметил, что после сокрушительного поражения в войне экономика Армении находится в глубоком кризисе, а внутриполитическая ситуация почти достигла состояния гражданской войны.

«С другой стороны, когда становится ясно, что оппозиция в Армении, организующая протесты против мирных переговоров, не добьется своей цели, количество присоединяющихся к ней сокращается. К тому же большинство участников этих митингов протестует именно против плачевного социального положения в стране. Очевидно, что в армянском обществе есть стремление и поддержка мирных переговоров. Не следует забывать, что армянский народ на прошлогодних выборах выразил доверие не оппозиции, представляющей "партию войны" - военную хунту", а правящей партии, заявившей о начале переговоров с Азербайджаном. Народ выдал Пашиняну мандат именно на заключение мирного договора с Азербайджаном, то есть армянский народ устал от вражды, хочет стабильности и благополучия», - сказал Усубов.