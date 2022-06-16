Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, в поездке принимают участие 24 всемирно известных путешественника из Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Сегодня после посещения Азыхской пещеры в Ходжавендском районе делегация посетит Шушу. Во второй половине дня путешественники побывают на руинах разрушенного армянами города Агдам, а также ознакомятся с работами по восстановлению, проводимыми азербайджанским государством.

На 17 июня запланирована поездка в Кяльбаджарский и Лачинский районы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)