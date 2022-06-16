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Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 16 июня 2022 10:55
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, в поездке принимают участие 24 всемирно известных путешественника из Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Сегодня после посещения Азыхской пещеры в Ходжавендском районе делегация посетит Шушу. Во второй половине дня путешественники побывают на руинах разрушенного армянами города Агдам, а также ознакомятся с работами по восстановлению, проводимыми азербайджанским государством.

На 17 июня запланирована поездка в Кяльбаджарский и Лачинский районы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Началась поездка известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
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