Глава МИД Азербайджана встретился с председателем группы Комитета представителей СЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, состоящей из группы послов-членов GR-DEM во главе с председателем группы докладчиков по вопросам демократии (GR-DEM) Комитета представителей Совета Европы (СЕ), постоянным представителем Швеции при СЕ Мартином Энбергом.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и СЕ в различных направлениях, механизмы реализации Плана действий СЕ по стране на 2022-2025 годы.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, мерах правительства Азербайджана по их разминированию.

Члены делегации отметили важность проведенных встреч и обсуждений. Министр ответил на вопросы членов делегации и обменялся мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

​(Перевод: Нубар Кулузаде)