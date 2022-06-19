Азербайджанские истребители на учениях в Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции опубликовало видео о подготовительных полетах участников международных учений "Анатолийский Орел-2022", которые стартуют 20 июня в Турции.

Как передает Trend, соответствующие кадры размещены на странице министерства в Twitter.

"Кадры передачи в командование 3-й главной авиабазы в Конье самолетов дружественных и союзных стран, которые примут участие в учениях "Анатолийский Орел-2022" совместно с самолетами Военно-Воздушных Сил Турции, которые запланированы на период с 20 июня по 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее минобороны Азербайджана распространило информацию об участии азербайджанских пилотов и авиационных средства в учениях в Турции.