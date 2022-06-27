Мощь азербайджанской армии под руководством Президента Ильхама Алиева неуклонно растет – Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Вот уже второй год мы отмечаем День Вооруженных сил Азербайджана с особой гордостью. Героическая азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в ходе 44-дневной войны одержала Победу, ставшую примером для всего мира.

Об этом сказал SƏS TV заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он отметил, что азербайджанская армия, основу которой заложил великий лидер Гейдар Алиев и которую в последующие годы развивал и совершенствовал Президент Ильхам Алиев, входит в число сильнейших армий мира: “В начале 90-х годов в Азербайджане не было регулярной армии. В стране действовали отдельные вооруженные формирования, единого командования не было. О снабжении военнослужащих не было и речи. После возвращения к руководству страной общенационального лидера Гейдара Алиева, в первую очередь, большое внимание уделялось армейскому строительству, были заложены основы регулярной армии. С начала 2000-х годов под руководством Президента Ильхама Алиева шло дальнейшее совершенствование Вооруженных сил, большое внимание уделялось обеспечению армии самым современным оружием и боеприпасами, неуклонно росли уровень профессионализма личного состава, боеспособность. Азербайджанская армия за короткий срок вошла в число сильнейших армий мира”.

Как подчеркнул Керимли, сегодня каждый гражданин Азербайджана гордится могучей, победоносной армией страны. Государственная поддержка и забота об армии, опора на Президента Ильхама Алиева как решительного полководца и на народ страны в результате увенчались Победой. Молниеносные военные операции азербайджанской армии в период 44-дневной войны, сокрушительные удары по врагу, решение спецназовцами сложнейших задач были с восхищением встречены военными специалистами в мире.

Керимли добавил, что азербайджанская армия неуклонно повышает уровень своего профессионализма и боеспособности, материально-техническая база армии постоянно обновляется, закупаются новые современные виды вооружения. Все это еще больше укрепляет силу и мощь азербайджанского государства, создает основу для решительного предотвращения любых возможных угроз территориальной целостности страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)