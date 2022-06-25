Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих министерства обороны

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, за особые заслуги в деле защиты и сохранения независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, за отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, награждается группа военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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