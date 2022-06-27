Президент Ильхам Алиев: 9 городов и сотни сел Азербайджана стерты с лица земли

БАКУ /Trend/ - 9 городов и сотни сел Азербайджана стерты с лица земли.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на церемонии открытия 11-й сессии Всемирного форума городов.

"После Отечественной войны 2020 года, завершившейся освобождением Азербайджаном своих территорий от 30-летней армянской оккупации, устойчивое развитие городов представляет для нас еще большую ценность. Намеренно разрушив города и села в период 30-летней оккупации азербайджанских земель, Армения разграбила все культурные и религиозные памятники, превратив эти территории в наглядный пример урбицида и культурцида. Возможно, после Второй мировой войны нигде в мире города не подвергались столь масштабным разрушениям. 9 городов и сотни сел Азербайджана стерты с лица земли. Город Агдам разрушен в такой степени, что иностранные специалисты назвали его «Хиросимой Кавказа». После освобождения города Физули от оккупации Азербайджанская армия не нашла там ни одного строения, чтобы водрузить наш флаг.

В ходе поездок на освобожденные территории иностранные дипломаты, журналисты и представители международных НПО стали свидетелями этого вандализма и задокументировали весь масштаб разрушений.

Несмотря на 30-летнюю армянскую оккупацию, Азербайджан намерен перевернуть страницу войны, нормализовать отношения и подписать мирный договор с Арменией на основе принципа взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Азербайджан выдвинул 5 основных принципов для мирных переговоров, и Армения приняла их. Мы верим, что мирный договор может превратить регион в регион мира и сотрудничества", - сказал глава государства.