Разблокирование транспортных экономических связей послужит оздоровлению ситуации на Южном Кавказе - Захарова

БАКУ /Trend/ - Разблокирование транспортных экономических связей послужит оздоровлению ситуации на Южном Кавказе.

Как передает в среду Trend, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Мы всегда подчеркивали, что разблокирование всех транспортных экономических связей на Южном Кавказе работает на закрепление положительных тенденций, в конечном итоге, на оздоровление обстановки в регионе", - сказала Захарова.

Реализация договоренностей лидеров трех стран позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном, добавила она.