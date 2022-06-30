Бакинская конференция - показатель вклада Азербайджана в глобальный мир - генсек ТюркПА (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения имеет важное значение во многих смыслах.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр.

Он напомнил, что Парламентская сеть Движения неприсоединения была учреждена в прошлом году на заседании в Мадриде по предложению Азербайджана.

«Принятие этого предложения и продление срока председательства в Движении неприсоединения - знак уважения к Азербайджану и лидерству главы государства Ильхама Алиева. Для нас также важно, что Азербайджан, являющийся полноправным членом ТюркПА, вступил с этим предложением в новый этап и вывел межпарламентское сотрудничество на совершенно иной уровень. Основной темой этой конференции является глобальный мир. Проведение конференции в Баку является показателем вклада Азербайджана в глобальный мир и другие вопросы», - сказал Мехмет Сурейя Эр.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)