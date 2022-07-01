БАКУ /Trend/ - Первого июля завершилась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщает в пятницу Trend, с заключительной речью на ней выступила председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Она поблагодарила всех участников конференции.

Второго июля участники форума посетят Шушу. Они ознакомятся с реставрационными и строительными работами, проводимыми в городе.

Отметим, что в мероприятии приняли участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира, а также представители девяти международных парламентских организаций. В состав делегаций вошли председатели парламентов 15 стран.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)