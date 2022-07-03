Началась поездка представителей мозговых центров стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств в Шушу

БАКУ /Trend/ - 3 июля началась поездка представителей мозговых центров стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств в Шушу.

Как сообщает Trend, в конференции, которая пройдет в Шуше при организации Центра анализа международных отношений, примут участие официальные лица и страны-члены Организации - руководители и представители мозговых центров Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также страны-наблюдателя, Венгрии.

Конференция будет посвящена в основном участию Организации тюркских государств в восстановительных работах, проводимых на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации, будущему предложенной Кыргызстаном Межрегиональной платформы Центральной Азии и Южного Кавказа, новым геополитическим реалиям в регионе и его влиянию на Организацию тюркских государств, возможностям повышения роли среднего коридора, соединяющего страны-члены организации, будут проведены обсуждения увеличения товарооборота между странами-членами и другие темы.

В рамках конференции для гостей будет организована прогулка по Шуше.