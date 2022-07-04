На восстановление освобожденных от оккупации территорий дополнительно выделено 470 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Увеличиваются средства на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Согласно изменениям, на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в этом году предлагается дополнительно выделить 470 миллионов манатов.

Отметим, что ранее закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" предусматривал выделить на эти цели 2,2 миллиарда манатов.