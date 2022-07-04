На строительство автодороги Баку–Шамахы–Евлах–Ашагы Гюздек выделено 1,4 млн манатов

БАКУ /Trend/ - 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку–Шамахы–Евлах (18 км)–Ашагы Гюздек в Абшеронском районе.

Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Баку–Шамахы–Евлах (18 км)–Ашагы Гюздек в соответствии с подпунктом 1.26.9 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 1,4 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики предписано обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.