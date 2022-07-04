В операциях по разминированию в Карабахе задействуют еще 5 специально обученных собак - агентство

БАКУ /Trend/ - В операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут задействованы еще пять специально обученных собак.

Об этом сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного с Институтом наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI), Агентству Азербайджана по разминированию уже переданы 25 собак-саперов. Планируется, что остальные пять собак будут доставлены в Азербайджан до начала 2023 года, говорится в сообщении.

Отметим, что поэтапная доставка собак-саперов в Азербайджан осуществляется авиакомпанией Silk Way West Airlines.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)