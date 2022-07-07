В ходе 30-летней оккупации наше культурное наследие в Карабахе подверглось вандализму – Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень трепетно ​​относится к защите своего культурного наследия.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр культуры Анар Керимов на презентации сайта heritage.gov.az Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при минкультуры о памятниках истории и культуры на освобожденных от оккупации территориях.

Министр отметил, что во время 30-летней оккупации наше культурное наследие в Карабахе подверглось вандализму.

«Это культурный геноцид. Это процесс, который начался в начале XX века на наших исторических землях - в Иреване и Зангезуре. Цель проводимой политики - стереть следы Азербайджана. Они могут стереть эти следы, но не смогут стереть нашу память. Освобождение наших земель в результате Отечественной войны еще раз доказало, что у нас есть историческая память», - сказал Керимов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)