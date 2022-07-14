Психологические последствия и травмы, оставленные войной, долго не забываются - Мнение

БАКУ /Trend/ - Невозможно сразу перейти от беспощадной войны к мирной жизни, в какой бы стране ни происходили эти события.

Как сообщает Trend, об этом сказал политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, даже самая справедливая война во всех случаях влияет на психологию ее участников, меняя их отношение к фактам и событиям.

Война физически и психологически истощает человека, отметил он.

По словам Мирзабейли, пережитые страшные бои не забываются долгие годы, надолго оставаясь в памяти человека.

"До сегодняшнего дня о посттравматическом синдроме написано множество произведений, сняты кинофильмы. Одними из лучших художественных произведений, написанных о войне и посттравматическом синдроме, являются "Синдром войны: О чем не говорят солдаты" Кевина Сайтса , "Самые яркие звезды" Анны Тодд, "Три товарища" Ремарка. Сюжеты этих произведений взяты из реальной жизни, в них отражены потрясения людей, переживших ужасы войны, проблемы, с которыми они сталкиваются в отношениях со своими родными и близкими. Но, как признают и сами авторы, переживания их героев, которые они смогли описать, составляют лишь небольшую часть реальности. Реальность более безжалостна, и ее невозможно отразить. Эта беспощадная реальность не укладывается в границы воображения творческого человека, который, по своей сути, является гуманистом", - сказал Мирзабейли.

Согласно международным стандартам, которые были приняты по итогам многолетних научных исследований, проблемы с нервной системой возникают у 90-95 процентов людей, принявших участие в боевых действиях. У трети из них возникает посттравматический синдром, который, к сожалению, в ряде случаев приводит к суициду, отметил политический обозреватель.

Согласно данным BBC, в 2012 году больше британских военных покончили с собой, чем погибли за тот же период в ходе боев с талибами в Афганистане. По данным телепередачи "Панорама", в 2021 году счеты с жизнью свел 21 солдат действующей армии и 29 ветеранов. В Афганистане за то же время погибли 44 британских военных, из них 40 - непосредственно во время боевых действий.

Лечение не всегда помогает. Об этом свидетельствует пример младшего сержанта британской армии Дэна Коллинза - участника операции "Коготь пантеры" в афганской провинции Гильменд (лето 2009 года).

В армии Коллинзу поставили диагноз ПТСР. После 10 месяцев лечения врачи сказали ему, что он здоров и скоро сможет вернуться в строй.

В течение следующих трех месяцев Коллинз трижды пытался покончить жизнь самоубийством, и в конечном итоге ему это удалось.

Доктор психиатрии Клаудиа Херберт говорит, что ПТСР - это естественная реакция организма на сильные потрясения. В число симптомов ПТСР входят непроизвольные повторяющиеся воспоминания травмирующих событий (флэшбэки), высокий уровень тревожности и депрессия.

"В то же время хочу обратить внимание еще на один момент. Немалую роль в нарастании психологических потрясений у наших ветеранов, переживающих посттравматический синдром, играют люди, оказывающие на них эмоциональное воздействие. Также немалую роль играет необоснованная информация, распространяемая в социальных сетях, соответствующая риторика, а также мнения о суициде как о выходе из ситуации", - сказал Мирзабейли.

Согласно исследованиям известных американских социологов Дэвида Филлипса и Линды Карстенсен, открывших "синдром Вертера", после распространения провокационных и эмоциональных материалов, связанных с суицидом, число людей, которые сводят счеты с жизнью, растет в среднем на 58 человек, отметил политический обозреватель.

Мирзабейли добавил, что реинтеграция ветеранов и участников Отечественной войны в общество, решение их социальных проблем является первостепенной задачей, и это проявляется в подходе государства.

"Безусловно, есть и недостатки, и я как представитель медиа иногда получаю обращения о недовольстве, вызванном субъективными факторами, связанными с ограниченным мышлением, неспособностью понять суть проблем, воспринять чужую боль как свою собственную", - сказал Мирзабейли.

Естественно, что бороться с такими обстоятельствами при условии объективного изучения, анализа сути проблемы - гражданский долг каждого из нас, подчеркнул он.

"Семьи шехидов, ветераны, участники Отечественной войны являются гордостью нашего государства. Не сомневаюсь, что наши ветераны быстро восстановятся, поставят перед собой большие цели и достигнут их так же, как освободили Карабах от оккупации. Верю, что наши ветераны, все наши дорогие соотечественники, принявшие участие в Отечественной войне, будут примером как на поле боя, так и в мирной жизни! Они станут локомотивами развития нашего общества во всех сферах, внесут большой вклад в развитие Азербайджана", - добавил Мирзабейли.