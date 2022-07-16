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Иран приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Политика Материалы 16 июля 2022 22:51
Иран приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении

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БАКУ /Trend/ - Иран приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

Об этом на свой странице в Twitter написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, сообщает Trend.

"Иран поддерживает любой процесс/инициативу, который ведет к прочному миру, стабильности и безопасности в регионе. Двусторонние переговоры и внутрирегиональные диалоги (Механизм "3+3"/ Иран-Россия-Турция+Азербайджан-Армения-Грузия) лучше всего подходят для долгосрочной стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе", - отметил посол.

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