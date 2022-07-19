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Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)

Политика Материалы 19 июля 2022 19:48
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Разлука закончилась, началось Большое возвращение.

Как сообщает Trend, об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в Twitter.

"Разлука закончилась. Началось Большое возвращение. Сегодня наши братья начали переселяться в село Агалы, построенное в Зангиланском районе Карабаха, где турецкие компании высокими темпами осуществили реконструкцию и дорожное строительство. Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)
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