Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Разлука закончилась, началось Большое возвращение.
Как сообщает Trend, об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в Twitter.
"Разлука закончилась. Началось Большое возвращение. Сегодня наши братья начали переселяться в село Агалы, построенное в Зангиланском районе Карабаха, где турецкие компании высокими темпами осуществили реконструкцию и дорожное строительство. Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)