В Шуше пройдет Международный медиа-форум (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 22 июля в Шуше впервые пройдет Международный медиа-форум, организованный Агентством развития медиа Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказала пресс-секретарь агентства Саида Шафиева.

По ее словам, делегация, прибывшая в Азербайджан для участия в медиа-форуме, побывала в Центре Гейдара Алиева.

"Делегация в составе представителей зарубежных СМИ и экспертов из около 20 стран была проинформирована о Центре Гейдара Алиева, здание которого считается жемчужиной мировой архитектуры", - сказала Шафиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)