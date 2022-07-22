Популярность города Шуша в международных СМИ будет только расти - Эльчин Шихлы

ШУША /Trend/ - Популярность города Шуша в международных СМИ будет только расти.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации», организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«Я проводил исследование о популярности города Шуша в глобальных медиа, и могу сказать, что это исследование достаточно положительное. Считаю, что в дальнейшем популярность этого города в международных СМИ будет только расти, выйдет в свет большое количество публикаций об этом историческом городе», - сказал он.