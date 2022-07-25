В Баку проходит Молодежный саммит Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25-29 июля в Баку проходит Молодежный саммит стран - участниц Движения неприсоединения. В нем принимают участие представители молодежи из более 60 стран Движения неприсоединения.

Как сообщает Trend, на церемонии открытия министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам саммита.

Затем выступил действующий председатель молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде.

Участники саммита обсудят итоговые документы мероприятия, примут участие в сессии по симуляции модели Движения неприсоединения, в учебной сессии по эффективному управлению организациями, в панельных дискуссиях с участием различных официальных лиц, проведут презентации.

В рамках форума также состоится посещение Этнографического музея Гала и мероприятие по межкультурному обмену.

Ожидается, что в церемонии закрытия саммита примет участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В последний день мероприятия планируется визит его участников в город Шуша.

Основное значение саммита заключается в том, что его участники обсудят вопрос о преобразовании молодежной сети Движения неприсоединения, учрежденной в ноябре прошлого года, в международную организацию. В случае достижения соответствующего соглашения в городе Шуша ожидается принятие решения о преобразовании сети в организацию, а также об утверждении ее логотипа и флага.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)