Утверждено соглашение между правительствами Азербайджана и Сербии о сотрудничестве в областях энергетики и горного дела

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в областях энергетики и горного дела".

Как сообщает в понедельник Trend, указом утверждено подписанное 1 июня 2022 года в городе Баку "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в областях энергетики и горного дела".

Министерству энергетики Азербайджана поручено обеспечить реализацию положений соглашения, указанного в части 1 данного документа, после его вступления в силу, министерству иностранных дел Азербайджана - уведомить правительство Республики Сербия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.