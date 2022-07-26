БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы 832 новых избирательных участка.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"В 103 избирательных округах созданы 832 новых избирательных участка", - сказал он.

Гасымов отметил, что в Азербайджане будут функционировать 6 274 общих избирательных участка.

Он добавил, что в соответствии с законодательством на одном избирательном участке может быть не менее 50 и не более 150 избирателей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)