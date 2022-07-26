В Азербайджане определен новый состав комиссии по границам избирательных округов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определен новый состав комиссии по определению границ избирательных округов.

Как сообщает Trend, этот вопрос был обсужден 26 июля на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В новый состав комиссии предложено включить заместителя председателя Центризбиркома Ровзата Гасымова, членов ЦИК Рамиза Ибрагимова, Габиля Оруджева, Алмаз Гахраманлы, Наилю Аскерову и Илькина Шахбазова.

В ее состав также войдут представители Государственной службы по вопросам имущества, Центра по работе с муниципалитетами минюста и Исполнительной власти города Баку.

В решении ЦИК по определению нового состава комиссии отмечается, что необходимо согласовать кандидатуры экспертов, которые войдут в ее состав, с соответствующими учреждениями.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)