Рэкет-"журналистика" является преступлением и лица, занимающиеся этим, привлекаются к ответственности – Кямран Алиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Рэкет-"журналистика" является преступной деятельностью и лица, занимающиеся этим, привлекаются к ответственности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью Real TV сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, порой пользователи социальных сетей или сотрудники печатных органов, не имея профессиональных знаний в области права, с легкостью высказывают свое мнение по юридическим вопросам.

Генпрокурор отметил, что юриспруденция - достаточно сложная наука, и любые рассуждения в этой сфере без знаний тонкостей вопроса недопустимы.

С полной версией интервью можно ознакомиться ниже: