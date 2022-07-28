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Повышается профессионализм танковых экипажей азербайджанской армии (ВИДЕО)

Политика Материалы 28 июля 2022 15:24 (UTC +04:00)
Повышается профессионализм танковых экипажей азербайджанской армии (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год на общевойсковом полигоне с танковыми экипажами азербайджанской армии были проведены занятия по боевой подготовке, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Танковые экипажи успешно выполнили задачи по уничтожению целей условного противника, а также противотанковых средств с места и в движении после преодоления минных полей, естественных и искусственных препятствий.

В ходе занятий основное внимание уделялось повышению боеготовности танковых подразделений и совершенствованию индивидуальных навыков экипажей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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