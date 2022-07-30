Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе AKINCI в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих азербайджанской армии в рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», подписанного между Азербайджаном и Турцией, приняла участие в «Курсе по эксплуатации ударных беспилотников AKINCI».

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, при организации турецкой оборонной компании Baykar в летном учебно-испытательном центре в районе Чорлу провинции Текирдаг состоялась очередная церемония выпуска курса.

Руководитель центра Халил Акар в своей речи рассказал об учебном центре и искренне напутствовал выпускников.

В заключение военнослужащим, успешно окончившим курс по различным специальностям, были вручены сертификаты и подарки, сделана фотография на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)