Предоставление единовременной выплаты инвалидам I Карабахской войны является очередным проявлением внимания государства к ветеранам - Эльшан Мусаев

БАКУ /Trend/ - Предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны является очередным проявлением внимания и заботы государства об участниках войны, что в свою очередь представляет собой одно из основных направлений политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом Trend сказал во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

Он отметил, что данный шаг также можно назвать продолжением программы социальной поддержки.

"Это один из приоритетов государственной политики. Глава государства в своих выступлениях всегда отмечает то, как дороги и ценны для всех нас участники войны, наши героические сыны, и подчеркивает, что они всегда должны ощущать наше внимание и заботу", - сказал депутат.

Он отметил, что единовременная выплата, о которой идет речь, распространяется на инвалидов первой Карабахской войны. "А это значит, что каждый участник войны находится в центре внимания государства, все наши герои окружены заслуженным уважением и почтением", - добавил Мусаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)