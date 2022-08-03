Уничтожены живая сила и большое количество боеприпасов армянских боевиков– минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уничтожены живая сила и большое количество боеприпасов армянских боевиков.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Согласно информации, уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. Уничтожены живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, а также несколько гаубиц D-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

"Азербайджан неоднократно заявлял, что нахождение, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, остается источником опасности. Являются необходимыми демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)