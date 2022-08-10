БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Алжиром подписаны два документа.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с находящимся в стране с визитом министром иностранных дел и национального сообщества, спецпредставителем Президента Алжира Рамтаном Ламамрой.

«Так, подписано соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также протокол о проведении политических консультаций между МИД двух стран», - сказал он.