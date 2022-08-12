...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Видеокадры с обнаруженными в Ходжавенде обломками вертолета "Ми-8" армянских ВС (ВИДЕО)

Политика Материалы 12 августа 2022 12:33 (UTC +04:00)
Видеокадры с обнаруженными в Ходжавенде обломками вертолета "Ми-8" армянских ВС (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры обнаруженных вчера в селе Туг Ходжавендского района обломков вертолета "Ми-8" армянских ВС.

Trend представляет вниманию эти видеокадры.

Отметим, что вчера на территории села Туг Ходжавендского района были обнаружены обломки вертолета "Ми-8" армянских ВС.

Было установлено, что это обломки вертолета "Ми-8" вооруженных сил Армении, сбитого с экипажем на борту 18 октября 2020 года в направлении села Туг Ходжавендского района подразделениями ВВС Азербайджана во время Отечественной войны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости