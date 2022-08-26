Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, ознакомились с разрушениями в городе Физули.

Как сообщает в пятницу Trend, специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал дипломатов о разрушенном старом центре города, работах по реконструкции и восстановлению.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные примут участие в конференции, посвященной работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)