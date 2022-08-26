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Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)

Политика Материалы 26 августа 2022 17:38 (UTC +04:00)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, ознакомились с разрушениями в городе Физули.

Как сообщает в пятницу Trend, специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал дипломатов о разрушенном старом центре города, работах по реконструкции и восстановлению.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные примут участие в конференции, посвященной работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели разрушенный старый центр города Физули (ФОТО)
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